I talenti landiniani Gaspani e Maccari convocati nel progetto “Ogni regione conta”, guidato da Gigi Datome

Grande soddisfazione in casa Gino Landini Lerici per la convocazione da parte del settore squadre nazionali di Lorenzo Gaspani e Alberto Maccari, classe rispettivamente 2007 e 2009, nel progetto “Ogni Regione conta”, volto a scovare in ogni regione i migliori talenti italiani. I due sono i soli della provincia spezzina convocati al raduno di Genova di questo progetto che fa capo all’ex cestista azzurro Gigi Datone, che ha recentemente chiuso all’Olimpia Milano una grande carriera che lo ha visto anche militare in Nba.

In campionato intanto la Landini gioca domenica 2 marzo, ore 18, a Cuneo in casa del Granda College, per la 7.a giornata del girone di ritorno sella Serie C maschile, Conference Nord Ovest, raggruppamento A. Mentre in C femminile, per la 4.a di ritorno, scontro al vertice per la Landini che fa visita alla capolista Pegli B lunedì 3/3 in posticipo alle 19.30.

