Immobiliare, crollano le compravendite di nuove costruzioni a Genova (ma non i prezzi)

Genova. Crollano le compravendite di nuove costruzioni a Genova, dove si registra una forte diminuzione di offerta e di conseguenza un aumento dei prezzi per questa categoria di immobili, che mantengono un valore non molto inferiore alla media nazionale a differenza della maggior parte delle case in vendita.

Secondo l’analisi di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata sulle nuove residenze, le nuove abitazioni nelle otto città prese in esame hanno segnato un calo medio dello 0,7% annuo, ma a livello nazionale il calo è stato a doppia cifra (-20,4%) per un totale di poco più di 46mila case nuove vendute. Sempre nel 2024 continua il calo dell’offerta di nuove abitazioni (-5,5%), che rappresentano in media solo il 9% del totale degli immobili in vendita, mentre i prezzi continuano a crescere (+4,8% rispetto al 2023), raggiungendo un valore medio di 5.030 euro al metro quadrato. Nel 2024 il fatturato del mercato delle nuove residenze nelle otto città metropolitane ha superato i 3,6 miliardi di euro, con Milano in testa che fattura circa il 50% del totale con oltre 1,7 miliardi di euro. Cosa accadrà nei prossimi sei mesi? Le compravendite potrebbero segnare una leggera ripresa (+2%) mentre i prezzi cresceranno del 3,0% rispetto ai primi sei mesi dell’anno scorso.

