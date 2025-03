Incontro tra Parco e associazioni turistiche, confermato senso unico sul Sentiero verde azzurro tra Monterosso e Vernazza

In vista della nuova stagione, il Parco nazionale delle Cinque Terre ha ospitato nella sede di Manarola un incontro con le associazioni turistiche aderenti al protocollo d’intesa sulla Carta europea del turismo sostenibile (Cets). Alla presenza del presidente Lorenzo Viviani, del vicepresidente Marco Fenelli, sindaco di Vernazza, e del direttore Patrizio Scarpellini, sono stati affrontati temi legati alla gestione dei flussi turistici, alla valorizzazione delle strutture aderenti al protocollo e all’implementazione di iniziative per migliorare la qualità dell’accoglienza nelle imprese che hanno scelto il percorso del Marchio di qualità ambientale del Parco Cets fase II.

Le associazioni locali presenti che hanno sottoscritto il protocollo – Pro Loco Monterosso, Consorzio Turistico Cinque Terre, Pro Loco Vernazza, Consorzio In Manarola, Associazione Ospitalità nelle Cinque Terre, Associazione Uniti per Corniglia – hanno confermato il proprio impegno; inoltre le Pro Loco di Riomaggiore e Corniglia hanno manifestato l’intenzione di aderire ufficialmente alla rete.

Durante la riunione è stato altresì presentato il prototipo della targa Cets. “La targa nasce con l’obiettivo di dare distintività all’impegno del singolo aderente e potenziare il messaggio di appartenenza ai valori del comprensorio dell’Area protetta – spiega il Parco in una nota -. Il supporto sarà realizzato in legno ispirandosi ai segnavia della rete sentieristica, in linea con la rinnovata identità visiva del Parco e le indicazioni della Federazione Europarc. In abbinamento è stato condiviso anche il totem informativo da tavolo in formato A5, che sarà collocato nelle strutture aderenti per comunicare ai visitatori contenuti dedicati su eco impegno, iniziative, corretta fruizione, servizi e agevolazioni, accessibili tramite Qr code. Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, sono state illustrate le novità sulle Cinque Terre Card strutture ricettive Cets, che avranno un logo distintivo per facilitarne il riconoscimento e consentire l’accesso alla Via dell’Amore. E’ stata inoltre proposta una lieve rimodulazione delle tariffe, in linea con le giornate di media e alta affluenza, sempre a prezzi agevolati per gli ospiti delle strutture certificate, con un prossimo incontro online di aggiornamento dedicato agli operatori coinvolti”.

