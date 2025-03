Inzaghi prova a spegnere la trasferta del Picco: “Non sarà decisiva”

“Non sarà una partita decisiva perché ci saranno altre nove gare e 27 punti in palio dopo di quella”. Così Filippo Inzaghi presenta Spezia-Pisa di domenica 9 marzo prossimo, match tra la seconda e la terza della classe in una serie B che, dopo oggi pomeriggio, ha una capolista indiscussa. E’ il Sassuolo, che si è imposto sul Pisa dominando per un’ora ma rischiando nel finale il gol del pareggio. “Probabilmente i tanti giovani che abbiamo hanno sentito un po’ il carico della sfida, anche se in realtà abbiamo sofferto poco. Purtroppo, abbiamo regalato il primo tempo”.

Leonardo Sernicola sottolinea la necessità di giocare con “foga” contro li aquilotti. “Oggi abbiamo trovato un avversario tosto a livello tecnico, sarà una partita diversa alla Spezia, ma non cambierà l’inerzia”. Guarda avanti anche il capitano Antonio Caracciolo: “Domenica sarà una battaglia. Dobbiamo archiviare questa sfida e andare con l’idea che affronteremo una partita totalmente diversa. Loro faranno il tutto esaurito, ma ci piacerebbe tornare a Pisa con i tifosi a festeggiare”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com