Lavagna: celebrazione della “Festa del Beato Umberto III° “

Martedì 4 marzo alle ore 18, presso l’ Abbazia di N.S. del Ponte, in Lavagna, il Vicario Diocesano, Mons. Stefano Mazzini, celebrerà una Santa Messa solenne in onore del Beato Umberto III° di Savoia, cui è dedicato un altare , nella “Cappellina Reale” che si trova all’interno della Chiesa. Sono pure conservate le ” Reliquie” dell’ antico Santo Sabaudo che, trattandosi del giorno a Lui dedicato dal calendario liturgico, saranno esposte alla venerazione dei fedeli. Nella Chiesa si trovano gli affreschi, riproducenti Beati e Santi della Real Casa di Savoia e molti ricordi ,attestanti la devozione della Regina Margherita che contribuì al ripristino del Santuario. La prima Regina d’Italia promosse anche, proprio nel quartiere del “ponte”, una scuola per giovani ricamatrici e l’istituzione di un asilo infantile. Grazie alla disponibilità del Parroco, Don Stefano Libini ,anche quest’anno si potrà celebrare la Festa del Beato Umberto , così come avviene, ormai, dal 2001, anno in cui la Diocesi ha permesso il ripristino del culto del “nostro” Beato.

Alle ore 16,30 si terrà una riunione, presso la sala parrocchiale, ove la prof. Raffaella Monti Bragadin , insieme all’avv. Massimo Mallucci , ricorderanno la storia della Chiesa, le presenze della Regina Margherita ed alcune figure di Beati e Santi Sabaudi, raffigurati negli affreschi.

