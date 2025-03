Leivi: investita mentre attraversa via Miramare, subito trasferita al pronto soccorso

Incidente stradale attorno alle 11.30 in via Miramare a Leivi. Una donna di 59 anni è stata investita mentre attraversava la strada. Sul posto si sono immediatamente recati i militi della Croce Verde di Carasco. La donna giudicata in un primo momento in codice rosso poi derubricato in giallo, è stata trasferita al pronto soccorso di Lavagna dove sono stati effettuati gli accertamenti per verificare se la paziente aveva riportato lesioni interne. Sul posti dell’incidente i carabinieri che hanno ascoltato investitore e testimoni per poter ricostruire, anche in base dei rilevamenti, la dinamica.

