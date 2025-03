“La riapertura del punto Inps a Sarzana è un risultato importante, frutto di un rapido e proficuo dialogo tra le amministrazioni regionale e comunale. Grazie a questo lavoro congiunto si è riusciti a trovare una soluzione in tempi brevi, evitando ripercussioni negative sul territorio. Il servizio, essenziale per la Val di Magra e soprattutto per gli anziani e per i lavoratori, sarà garantito nei locali dell’ex tribunale. Un impegno concreto che conferma l’attenzione verso le esigenze della comunità. Grazie all’Assessore regionale Ferro e al Comune di Sarzana”. Lo afferma in una nota Gianmarco Medusei, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

L’articolo Medusei: “Riapertura punto Inps Sarzana risultato importante” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com