Minacce con la pistola all’autista del bus, denunciato un 58enne con diversi precedenti

Genova. È stato rintracciato e denunciato l’uomo che mercoledì sera aveva minacciato con un pistola un autista Amt su un bus della linea 13 dopo un litigio. L’operazione è stata condotta in maniera congiunta dai carabinieri della compagnia di Genova Centro e dalla squadra mobile della Questura di Genova. Il video, ripreso da una passeggera, era stato diffuso da Roberto Piccardo, sindacalista dell’Ugl, per mettere in luce la mancanza di sicurezza a bordo dei mezzi pubblici.

Si tratta di un 58enne residente a Genova con vari precedenti alle spalle.

