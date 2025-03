Palazzo civico illuminato di verde, blue e viola per la Giornata delle malattie rare

Ieri sera la facciata di Palazzo Civico era illuminata con i colori verde, blu e viola, come segno dell’adesione del Comune della Spezia alla Giornata mondiale delle malattie rare, che ricorre il 28 febbraio.

L’assessore alle Politiche sanitarie Giulio Guerri sottolinea: “Prosegue l’impegno dell’amministrazione nel promuovere e sostenere iniziative di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute e a favore della prevenzione. Ad oggi sono state identificate più di 7000 malattie rare distinte, che possono colpire un singolo organo o tessuto o essere condizioni sindromiche multisistemiche. Secondo i dati resi noti, sono circa 2milioni solo in Italia le persone colpite. Il 72% di queste malattie è di origine genetica, e quindi sono tanti i bambini coinvolti. Questa giornata è un’occasione per ricordare l’importanza di investire nella ricerca e garantire diagnosi più rapide e trattamenti innovativi e personalizzati, basati su metodi multidisciplinari e fondamentale promuovere un approccio multidisciplinare, un continuo aggiornamento delle conoscenze, l’avanzamento delle tecnologie e l’implementazione di protocolli di analisi ad hoc”.

