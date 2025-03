Pesca/ Apertura trote nello Sturla di Mezzanego; ma nessuna semina

Da Comunicazione Fi.Ma. Chiavari

L’apertura alla trota in Liguria, per gli appassionati è una tradizione, ma alla Regione non sembra interessare, infatti non procede alle semine a cui ci aveva abituato negli anni passati la Provincia di Genova. Non entro nel merito, argomento troppo lungo da dipanare, ma qualcosa pur devo accennare, perchè in molti si chiedono a cosa serve pagare una licenza se non si vedono non solo le semine di apertura e neppure azioni mirate all’incremento delle specie autoctone (trota mediterranea) con il potenziamento degli incubatoi di valle. Dal 2020 con il blocco ministeriale alle semine pronta pesca, si va avanti a deroghe, ma nel frattempo il problema resta, i cormorani aumentano e i torrenti sempre più poveri, senza vedere azioni mirate per riportare vita e pescatori nei fiumi liguri. (ne parleremo a fine marzo!!!)

