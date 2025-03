Recco: non torna a casa, lo trovano morto in una fascia; aveva 77 anni

Non è tornato a casa e alle 17 sono iniziate le ricerche a Recco. Quando ormai era sopraggiunto il buio, alle 19.00 circa, lo hanno trovato ormai cadavere in una fascia in via Cornice Golfo Paradiso, strada collinare che congiunge la frazione Megli con località Polanesi e la via Aurelia a Sori. Sul posto sono giunti il medico del 118 con la Croce Verde di Recco e i vigili del fuoco di Rapallo, i carabinieri di Recco. L’uomo sarebbe morto per un malore. Alle 22 circa il cadavere è stato rimosso e trasportato all’Istituto di medicina legale di Genova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

» leggi tutto su www.levantenews.it