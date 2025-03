Rifiuti, Piciocchi: “Il termovalorizzatore non sarà a Scarpino”. Il Comune candida Amiu a realizzarlo

Genova. Il termovalorizzatore per la chiusura del ciclo dei rifiuti non sarà realizzato a Scarpino. Lo annuncia il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi nella nota sull’approvazione in giunta delle linee di indirizzo ad Amiu per la partecipazione alla manifestazione di interesse regionale finalizzata alla realizzazione dell’impianto.

“Le linee guida – spiega Piciocchi – danno il mandato ad Amiu di partecipare alla manifestazione di interesse regionale che rappresenta un’opportunità per il rafforzamento della società e per lo sviluppo di un’infrastruttura strategica per la città e per l’intera regione nella chiusura del ciclo dei rifiuti con un impianto di incenerimento che, voglio chiarirlo subito, non sarà realizzato a Scarpino. Oggi Amiu è un’azienda che si occupa solo di raccolta di rifiuti: vogliamo che gestisca anche l’impiantistica, con un ruolo da protagonista magari in jointventure con altri soggetti”.

