Tariffe idriche, la Provincia si oppone al ricorso di Acam

La Provincia della Spezia “proseguirà l’azione a difesa degli utenti spezzini contrastando il ricorso che è promosso dal gestore Acam per ottenere l’annullamento, previa sospensiva, della deliberazione dello stesso Consiglio provinciale (del 27 dicembre scorso, per ‘approvazione schema regolatorio per il quarto periodo regolatorio’) che fissa al limite del 4 % il tetto massimo agli aumenti annuali delle tariffe idriche”. Lo comunica in una nota l’amministrazione provinciale. “Il ricorso presentato dal gestore era previsto e pertanto non ci trova impreparati”, dichiara il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini . “Siamo certi che questa sia una battaglia giusta e necessaria per tutelare i cittadini spezzini per non gravarli di costi che invece vanno addebitati direttamente al rischio di impresa del gestore e agli utili che in questi anni avrà garantiti – dichiara ancora Peracchini -. Per questo oltre a portarla avanti in tutte le sedi istituzionali a livello nazionale lo faremo anche contrastando l’azione legale del gestore. Su questa linea abbiamo avuto in maniera chiara il mandato dei sindaci spezzini, anche oltre quello che è il contesto di appartenenza o di schieramento politico. La nostra è una posizione ben chiara che sosterremo in maniera decisa anche a fronte di ciò che hanno fatto le forze del centrosinistra che, in fase di votazione, hanno praticamente aiutato la linea portata avanti dal gestore”.

