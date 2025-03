Un centro giovani nell’ex Tribunale di Sarzana: arrivano i fondi del bando “Destinazione”

Sarzana, in qualità di capofila del Distretto Sociosanitario 19 della Val di Magra, si è aggiudicata i fondi del bando “Destinazione”. Con decreto del Dipartimento delle Politiche Sociali e del Terzo Settore, è stato approvato il progetto che prevede la creazione di un vero e proprio centro per i giovani all’interno dell’ex Tribunale di Sarzana.

Il progetto nasce da una rete di collaborazioni sviluppata dal Comune e dalla cittadinanza, attraverso tavoli di lavoro che hanno coinvolto diverse realtà del Terzo Settore, ASL5, cooperative del territorio che si occupano di educazione e mediazione culturale, CPIA, istituti scolastici, parrocchie e la Consulta dei Giovani oltre naturalmente al distretto sociosanitario. L’iniziativa prevede la realizzazione di spazi di aggregazione e l’attivazione di servizi di supporto socioeducativo rivolti a ragazze, ragazzi e alle loro famiglie. Ma non solo: il progetto è pensato per essere flessibile e modellabile in base alle esigenze e ai desideri espressi direttamente dai giovani.

