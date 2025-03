Viale Brigate Partigiane, due ragazzi chiedono alla polizia un alcol test prima di guidare

Genova. La scorsa notte la polizia stradale, insieme a personale medico della polizia di Stato, ha effettuato un’attività di controllo nel centro cittadino nell’ambito dei servizi mirati a garantire la sicurezza stradale nel fine settimana, con particolare attenzione alla guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti.

Durante il posto di controllo in viale Brigate Partigiane si sono presentati, in momenti diversi, due ragazzi a piedi che hanno chiesto di essere sottoposti a controllo etilometrico per decidere se mettersi al volante o meno. La notizia è resa nota dalla polizia stessa.

