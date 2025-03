Al Savona basta un tempo per battere la Rossiglionese, Cola: “Mi piace il concetto di squadra operaia, non possiamo essere solo belli”

Celle Ligure. Era una domenica che tardava a sbocciare quella del Savona. 0-0 all’intervallo contro la Rossiglionese e diverse difficoltà. Poi, il secondo tempo ha permesso ai biancoblù di conquistare altri tre punti: il rigore Rignanese, la doppietta di Gaggero e la rete di Fossati timbrano il 4-0 degli Striscioni. Il Savona si conferma dunque in vetta alla classifica con 53 punti: +1 sul Masone e +3 su Olimpic e Campese.

Nel post partita ha parlato mister Emanuele Cola, visibilmente soddisfatto. “Mi piace – afferma il tecnico – la definizione di ‘Savona operaio’: non possiamo essere solo belli. Oggi era una partita importantissima, eravamo in emergenza e Durante ha giocato nonostante sia stato male stanotte ed è uscito per un problema al ginocchio. Sono contento soprattutto per chi è subentrato: dovendo sempre vincere faccio fatica a dare spazio a tutti lo spazio che meriterebbero”.

