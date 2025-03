Calcio/ La Riese sorride, vittoria contro Apparizione

Dal Calcio ACD Riese

Riese 3 – Apparizione 1

Torna al successo la Riese, che conquista tre punti importanti oggi pomeriggio, sconfiggendo l’ Apparizione.

Partenza sprint quella dei ragazzi di mister Fiorito che già al minuto 4 sbloccano il risultato. Azione sulla fascia sinistra di Ventriglia che crossa in area trovando Pecaj il quale tiro viene parato da Montaldo che nulla può sul colpo di testa di Cervini arrivato per prima sulla corta respinta.

Alla mezz’ ora di gioco arriva il raddoppio con Gremo , servito sempre da Ventriglia con un preciso cross, calcia e il suo tiro non lascia scampo al portiere ospite.

E’ una Riese sugli scudi che gestisce i ritmi di gioco riuscendo a concedere poco all’ Apparizione che però dimostra di restare in partita con qualche buona giocata.

Al 43° Cervini ha una buona occasione da posizione propizia ma il suo tiro termina di poco fuori.

Quasi allo scadere della prima frazione lo stesso Cervini , avvia l’ azione offensiva della Riese servendo con un preciso passaggio Ginocchio , il quale si libera della marcatura e lascia partire un bel tiro preciso che vale il 3

a 0 , con il quale si va a riposo.

Nella ripresa partono meglio gli ospiti , che provano a riaprire la partita. Al minuto 47 Croci per gli ospiti ha una buona occasione ma il suo tiro esce di poco fuori. Preludio del gool ospite che arriva al minuto 50 con Chiusano.

Si scuote la Riese e ci prova Ventriglia al minuto 68 ma il suo tiro e’ debole e viene parato. Al minuto 75 ancora un’ occasione per gli ospiti da annotare ma il tiro di Saia esce alto sopra la traversa della porta difesa da Furfaro.

I ragazzi di mister Fiorito riescono ad amministrare bene la partita ed il risultato fino al triplice fischio finale.

Una vittoria importante in chiave classifica , che da coraggio a tutto l’ ambiente.

Da martedì si ritorna in campo per preparare al meglio il prossimo impegno, sempre in casa, contro il Vecchio Castagna Quarto.

