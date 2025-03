Casa, 500 mila euro per ristrutturazioni di alloggi sfitti nel centro storico, Sampierdarena, San Teodoro, Cornigliano e Bolzaneto

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta del facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi, l’accordo quadro per il recupero di 14 alloggi attualmente sfitti nel centro storico, a Sampierdarena, San Teodoro, Bolzaneto e Cornigliano.

“Continua l’impegno per recuperare e rendere disponibili immobili pubblici e in particolare lavori edili e impiantistici sugli alloggi sfitti per poterli riassegnare in modo tempestivo e continuativo – spiega il facente funzioni sindaco Piciocchi – Con la terza annualità dell’Accordo Quadro triennale 2022-2024 per l’esecuzione dei lavori sul patrimonio abitativo comunale storico, faremo interventi per 500.000 euro per il recupero di singoli alloggi, di manutenzione straordinaria delle parti comuni. Il programma triennale ha visto l’impegno di un importo complessivo di 1 milione e mezzo di euro: un ulteriore investimento rispetto a quelli già stanziati per l’edilizia residenziale pubblica”.

