Chiavari-Sestri: quando i ladri si recano al ristorante

Ancora furti. Questa volta i ladri si sono recati in due noti ristoranti: uno a Chiavari, l’altro a Sestri Levante. La notizia non è ufficiale, ma ha comunque fatto il giro dei social. Non sappiamo se i soliti ignoti abbiano approfittato per fare un gustoso spuntino o degustare un vino d’annata. Certamente hanno “arraffato” i soldi contenuti in cassa; rubato un tablet in un locale ed un orologio nell’altro. E cresce il numero dei locali privati che si dotano di telecamere, il cui campo d’azione è tuttavia limitato all’interno della proprietà.

