Comunale, Piciocchi attacca Salis sui rifiuti: “Basta slogan, servono risposte chiare e proposte serie”

Genova. “Nei giorni scorsi la Giunta comunale di Genova ha dato mandato ad AMIU di partecipare alla manifestazione di interesse indetta da Regione Liguria per la realizzazione di un impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti. Una decisione che ha immediatamente scatenato le reazioni di parte delle opposizioni, contrarie a qualunque ipotesi di impianto di incenerimento e di trasformazione dei rifiuti in energia. Eppure, proprio questi impianti – come è noto – sono presenti e operativi nei Paesi più avanzati al mondo in tema di tutela ambientale”.

A scriverlo in una nota stampa il sindaco facente funzione e candidati per il centrodestra alle prossime elezioni comunali di Genova Pietro Piciocchi: “Strutture moderne che, grazie alla produzione e vendita di energia, consentono un notevole abbattimento dei costi e, di conseguenza, una significativa riduzione della TARI per cittadini e imprese. A Roma, ad esempio, il Sindaco Gualtieri – espressione del Partito Democratico – è oggi tra i più convinti sostenitori della realizzazione del grande termovalorizzatore della Capitale, arrivando a dichiarare pubblicamente che, grazie alle moderne tecnologie, “produrrà meno inquinamento di una strada trafficata. Un duemillesimo di un cucchiaio di farina, questa è la quantità di polveri”, parole dello stesso Sindaco di Roma”.

