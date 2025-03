Dalla cucina delle navi da crociera alla mensa dei frati di Gaggiola

Nei giorni scorsi il Comune della Spezia ha provveduto, come già successo in passato, al conferimento del titolo di “Ambasciatore della città”. Si tratta di un riconoscimento concesso a persone spezzine di rilievo per le attività svolte nel mondo imprenditoriale e culturale del territorio. Quest’anno il sindaco ha consegnato tale riconoscimento, tra gli altri, al comandante di Marina Giuliano Bossi, già “Ambassador Worldwide”, ovvero ambasciatore a livello mondiale della società di navigazione e crocieristica MSC.

Tale riconoscimento premia Bossi anche per una particolare attività nella quale si è distinto negli ultimi anni, e che conduce alla mensa che ogni giorno i frati minori francescani del convento di Gaggiola allestiscono, grazie a numerosi volontari e volontarie, a beneficio delle persone meno abbienti. Ebbene, tra le aziende e le imprese che forniscono i cibi necessari al funzionamento quotidiano della mensa c’è proprio la compagnia MSC, e questo avviene – come è stato messo in risalto anche nella pagina facebook del convento di Sant’Antonio – grazie all’impegno del comandante Bossi, che ha ottenuto tale destinazione da parte delle navi da crociera, ormai numerose, che fanno scalo nel porto spezzino.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com