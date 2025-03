Don Perinetti si è ripreso e non ha voluto mancare al ricordo di don Lavagnino

“Oggi siete venuti qui per il sacerdote, non per l’uomo”. Era il gennaio 2015, poco più di dieci anni fa, quando la chiesa parrocchiale di San Giorgio a Castello di Carro si era riempita di fedeli per festeggiare, di fronte all’altare, i cento anni di età del parroco, monsignor Luigi Lavagnino. Solo poche settimane dopo monsignor Lavagnino aveva chiuso gli occhi alla vita terrena e domenica scorsa, a dieci anni di distanza, la chiesa si è ancora una volta riempita di fedeli nel suo ricordo. A celebrare la Messa di suffragio è stato il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti il quale, nell’omelia, ha voluto partire proprio dal ricordo di quella frase dell’anziano parroco, che aveva guidato la parrocchia per quasi settant’anni ininterrotte, svolgendo poi il suo servizio anche in numerosi altri luoghi e circostanze della Val di Vara. Nella sua lunga vita, colui che da giovane prete (era giunto a Castello nel 1947, a trentadue anni di età) era via via divenuto il più anziano parroco della diocesi, aveva sempre voluto presentare se stesso proprio come sacerdote.

Un ruolo che la società odierna, in gran parte secolarizzata, tende a sminuire quando non ad ignorare del tutto, ma che invece riesce a imprimersi nella coscienza delle persone, come si vede appunto in determinate circostanze. La figura di monsignor Lavagnino è stata ricordata, al termine della Messa, anche dai sindaci di Carro Ezio Firenze e di Maissana Egidio Banti, e dal priore della confraternita di Castello Andrea Delucchi. Un applauso caloroso è andato inoltre per salutare don Mario Perinetti, arciprete del capitolo di Brugnato e guida pastorale di varie comunità. Per un infortunio occorsogli nei mesi scorsi proprio mentre celebrava Messa nella chiesa di Valgiuncata, don Perinetti è rimasto a lungo in ospedale, correndo anche seri pericoli di vita. Però si è ripreso e non ha voluto mancare alla celebrazione di suffragio del suo confratello. Figure di sacerdoti importanti, ai quali la Val di Vara deve e dovrà molto in futuro.

