Emergenza abitativa, Ferrante (Uildm Albenga): “Grazie all’assessore Gaia, lavoriamo insieme per offrire futuro dignitoso alle famiglie”

Desidero esprimere pubblicamente la mia gratitudine e il mio apprezzamento per le parole dell’Assessore alle politiche sociali Marta Gaia, che ha messo in evidenza il gravoso problema del diritto all’abitare che riguarda anche Albenga. È fondamentale riconoscere che molte famiglie si trovano in situazioni di estrema difficoltà, e la mia storia personale è solo un esempio di questa realtà.

Il contratto d’affitto della mia abitazione è scaduto e, con grande rammarico, i proprietari hanno deciso di vendere l’appartamento. Nonostante il fatto che io sia un docente e presidente della UILDM di Albenga, un’associazione che opera da cinquant’anni sul nostro territorio, la nostra situazione è diventata precaria. Anche con un padre pensionato che contribuisce al reddito della famiglia, ci troviamo oggi ad affrontare l’incertezza abitativa.

