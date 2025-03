Genoa, Vieira: “Non abbiamo fatto una bella partita, punto preso grazie a gruppo unito”

Genova. Nella forse peggior partita giocata al Ferraris dal Genoa un pareggio è comunque arrivato, un 1-1 che sa di punto guadagnato. Un solo tiro in porta e pochi tiri in generale (quattro) per la squadra di Vieira, che in conferenza stampa conferma: “Un punto importante, se vediamo solo lato gioco non abbiamo fatto una bella partita. Si può giocare meglio, però dobbiamo dare credito all’Empoli, sono stati molto aggressivi. Noi non abbiamo fatto una bella partita, ma abbiamo saltato un po’ di più i nostri centrocampisti, fatto un gioco un po’ più diretto, sulla competitività, sul vincere il primo contasto,. Sono contento del punto che abbiamo preso”.

Nelle ultime due partite i gol sono scaturiti da corner: “C’è da dire che loro il calcio d’angolo l’hanno tirato veramente bene, è sempre difficile da accettare subire gol così. Significa che dobbiamo continuare a lavorare sui dettagli”.

» leggi tutto su www.genova24.it