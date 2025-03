Gronda, Corso (Lega): “Il cantiere c’è, Silvia Salis favorevole come il Pd o contraria come il M5s?”

Genova. “Silvia Salis è favorevole o no alla Gronda di Genova? Adesso il Pd sembra avere cambiato rotta sulle grandi opere tra cui la Gronda, ma i 5 Stelle no. Quindi come risolve il dilemma? Ancora una volta, sui grandi temi strategici, la candidata del Pd ha dimostrato di non essere in grado di avere una visione per il futuro della nostra città. Dica chiaro e tondo se è contraria alla Gronda, così come in passato, di fatto, lo sono stati gli esponenti della sinistra che, con la ‘decrescita felice’ e l’immobilismo, pure in questo caso hanno causato danni e disagi ai genovesi”.

Lo ha dichiarato l’assessore comunale e segretario provinciale della Lega di Genova Francesca Corso.

» leggi tutto su www.genova24.it