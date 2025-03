Il Pietra cade contro la Voltrese, Filadelli: “Mostrata la parte peggiore di noi stessi, dobbiamo fare un grosso mea culpa”

Pietra Ligure. Per il Pietra arriva la seconda sconfitta consecutiva. E questa, se possibile, fa ancor più male del derby con la San Francesco. Contro la Voltrese, i biancocelesti erano riusciti a terminare in vantaggio il primo tempo, ma si sono fatti rimontare in un minuto. La doppietta di Piccardo al 64′ e al 65′ condanna la squadra di Matteo Cocco al 2-3 finale. Ora il Pietra è a 10 punti dal secondo posto: per disputare i playoff deve recuperarne quattro. Tradotto, non basterebbe vincere lo scontro diretto con il Rivasamba all’ultima giornata.

Nel dopo-partita è intervenuto ai nostri microfoni il direttore generale Luca Filadelli, esprimendo il suo disappunto. “È una partita diversa rispetto a quella di settimana scorsa – commenta il dg -. Nel derby cattiveria e agonismo non sono mancati per quella che era una partita che poteva tenerci in corsa per l’obiettivo minimo stagionale. Oggi abbiamo mostrato le nostre fragilità, la parte peggiore di noi stessi. Siamo in un momento della stagione dove gli errori pesano doppio o triplo e siamo andati incontro a una partita che speravo di non dover vedere“.

