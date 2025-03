Una domenica di bel tempo come non se ne vedevano da tempo e un sole splendente che promette di non lasciarci per tutta la prossima settimana: marzo inizia così e si porta dietro le minime probabilmente più invernali della stagione con picchi al ribasso fino a 5 gradi sulla costa verso metà settimana. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1629m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso.

L’articolo Il sole bacia la domenica e si promette alla prima settimana di marzo proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com