La storia di Spezia-Pisa, la sfida più sentita degli anni 2000. Quando lo spettacolo era in serie C

Spezia-Pisa, fanno 36 in campionato. E quello cui assisteremo domenica 9 febbraio allo stadio “Picco” è, guardando la categoria e le posizioni delle contendenti, rappresenta molto probabilmente una tra le sfide con più “ciccia” nella storia centenaria dei due club. Sarà, con gli aquilotti ospitanti, la diciassettesima volta in serie B (contando anche i campionati di prima divisione dal 1927 al 1929), 9 si sono disputate in serie C a girone unico, 5 sempre molto tirate nella vecchia serie C1 con stadi pieni e tifo indimenticabile, due in serie C2 e due anche nella Prima Divisione Nazionale, che negli anni venti del Novecento rappresentava la massima serie. Senza dimenticare un incrocio fuori dal “professionismo”, nel campionato di IV Serie 1955/56. Un complessivo favorevole agli aquilotti, che hanno portato a casa 17 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte.

L’ultima volta non fu al “Picco”: in esilio a Cesena, l’allora squadra di Max Alvini non andò oltre lo 0-0 in quel girone di andata in cui i bianchi sembravano lottare contro tutto e contro tutti, soprattutto contro sè stessi. Ne venne fuori una gara scialba con emozioni rarissime e anche poco pubblico vista la distanza dalla Romagna. Prima di allora per lo Spezia è stata serie A mentre il Pisa di D’Angelo consolidava la categoria. Nel giugno 2020, nel mezzo della pandemia da Covid, lo Spezia di Vincenzo Italiano perse una gara dominata per mano dell’attaccante Marconi, che fissò l’1-2 a pochi minuti dal termine.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com