Millesimo, Pontelungo e Carcarese continuano a vincere: sarà lotta fino alla fine per la Promozione

Era da tempo che la Promozione “A” ligure non era così avvincente. Tre squadre in tre punti da ormai da tutto il campionato, con il Millesimo, oggi in prima posizione, che si è insediato ufficialmente nella corsa per la vittoria finale dalla tredicesima giornata. Mancano sette giornate alla fine del campionato, ed è difficilissimo predire chi potrebbe vincere il campionato. D’altronde, se fin da subito c’è stata questa lotta, solamente chi possiede la sfera di cristallo potrebbe sapere alla perfezione il vincitore della Promozione.

Sicuramente i prossimi scontri delle tre big del campionato sapranno dirci molto. Il Millesimo deve ancora sfidare sia il Pontelungo che la Carcarese in questo girone di ritorno e, da queste due sfide (soprattutto il derby valbormidese alla terzultima giornata), potrebbero darci una prima soffiata. Inoltre manca anche la sfida con Albissole e Ceriale.

» leggi tutto su www.ivg.it