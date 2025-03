Promozione, la Carcarese vince ancora e tiene il passo del Millesimo. Ferrero: “Bravi a crederci, siamo vivi”

E Carcare. Una vittoria fondamentale. Oggi pomeriggio presso l’impianto sportivo “Faraggiana” la Carcarese ha sfidato l’Albissole in occasione di una delle sfide valevoli per la ventitreesima giornata del campionato di Promozione (girone “A”). Il match, una gara equilibrata, è stato deciso da una rete di Moretti siglata in zona Cesarini.

Al termine della sfida ad intervenire è stato Alessandro Ferrero, presidente del sodalizio valligiano il quale ha dichiarato: “I tre punti non erano scontati. In questo campionato mi sto accorgendo che di scontato c’è veramente poco. Faccio i complimenti all’Albissole, perché ci ha messo in difficoltà fino alla fine. Noi siamo stati bravi a crederci e grazie ad un gol di Luca Moretti a portare a casa i tre punti”.

