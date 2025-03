Rapallo: Forza Italia propone mutuo da 5.000.000 per frazioni e manutenzioni

Giacomo Raffo, giovane coordinatore di Forza Italia spiega: “Con Carlo Bagnasco Rapallo ha vissuto l’epoca delle grandi opere; adesso è il momento dei lavori di piccola manutenzione, di affrontare e risolvere i problemi delle frazioni. Occorrono risorse anche per la manutenzione degli impianti sportivi. Chiediamo che il Comune contragga un mutuo da 5.000.000 per risolvere i tanti piccoli problemi della città. Sia chiaro: un mutuo non per acquistare il complesso degli Emiliani, ma per rispondere alle piccole necessità dei rapallesi”.

Forza Italia ufficializzerà la proposta nell’incontro previsto con il sindaco Elisabetta Ricci sabato 8 marzo, data significativa in cui ricorre la Festa della donna. L’argomento dovrà poi essere discusso dalla maggioranza che molto probabilmente si dividerà. Senza che ciò abbia conseguenze sulla stabilità della giunta.

