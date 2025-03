Da Franco Borlenghi “Santa Magazine”

Sabato di festeggiamenti per il Carnevale a Santa Margherita. Si è iniziato nel primo pomeriggio ai Giardini a mare, con l’iniziativa dedicata ai più piccoli. Sotto il tendone allestito per lo spettacolo “Astrocirco”, le sezioni sammargheritesi di Croce Rossa Italiana e Croce Verde, con il patrocinio del Comune, hanno organizzato la classica “Pentolaccia” per i numerosi bambini intervenuti, cui ha fatto seguito la sfilata delle più belle mascherine.

