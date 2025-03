Savona Capitale della Cultura, Invernizzi (FDI): “Uniti da un sogno e da una ambizione di cui dobbiamo essere orgogliosi”

Savona. “Uniti da un sogno e da un’ambizione che ci rendono fieri: la candidatura di Savona a Città della Cultura Italiana. Un traguardo che non è solo un titolo, ma un’opportunità di crescita, di sviluppo e di riscatto per la nostra città”. Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia unendosi alle parole di elogio per la città della Torretta pronunciate dal presidente della Regione Marco Bucci dopo l’audizione a Roma.

“Abbiamo dimostrato che Savona è molto più di un nome sulla mappa. E’ una comunità che ha radici profonde nella storia e lo sguardo rivolto al futuro. E’ un territorio ricco di cultura, arte, di mare e di persone che ogni giorno lavorano per rendere questa città più viva, più inclusiva, più innovativa. A Roma è stata accesa una luce nuova su Savona. Abbiamo mostrato a tutti che qui c’è passione, c’è energia, c’è la voglia di costruire un futuro migliore. La partecipazione straordinaria a questa audizione è la dimostrazione che non siamo solo spettatori della nostra storia, ma protagonisti di un cambiamento vero”.

