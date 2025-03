Prognosi riservata per un uomo di trent’anni che stanotte sarebbe rimasto vittima di un violento pestaggio avvenuto in Via Aurelia. Sui fatti stanno lavorando i Carabinieri ai quali spetta il delicato compito di ricostruire la serata del giovane caricato in ambulanza dai soccorritori fuori da un locale sarzanese.

L’intervento dei Carabinieri e della Pubblica assistenza di Sarzana risale alle 3 di questa notte. Durante il trasporto in ospedale il 30enne sarebbe peggiorato, quindi è intervenuta anche Delta 2 del 118. I soccorritori sono arrivati al Sant’Andrea della Spezia in codice rosso e per il giovane ferito si è reso necessario anche il passaggio nella shock room. L’uomo presentava ferite gravissime al volto nella zona occipitale e alla schiena.

Il trentenne sarebbe stato coinvolto in un diverbio all’interno del locale. Da questo punto in poi saranno i militari fare chiarezza su cosa abbia portato al pestaggio, anche se per gli investigatori non sarebbero da escludere una serie di concomitanze compatibili con una notte di eccessi. Al termine delle indagini, quando i militari avranno definitivamente stabilito le responsabilità, verrà formalizzata l’accusa di lesioni gravissime verso terzi.

L’articolo Soccorso fuori da un locale, trentenne in prognosi riservata dopo un pestaggio. Indagano i Carabinieri proviene da Città della Spezia.

