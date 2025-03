Vertice sul nuovo piano industriale di Tpl, Sinistra Italiana: “Servono azioni per un’azienda efficace nei servizi ed economicamente sana”

Savona. La maggioranza consiliare del Comune di Savona ha richiesto la convocazione della prima commissione per affrontare la questione del nuovo piano industriale di TPL che si terrà martedì 4 marzo a Palazzo Sisto.

“Negli ultimi mesi è salita la tensione tra azienda e rappresentanze sindacali anche a seguito di comportamenti autoritari e poco consoni a un sistema di corrette relazioni con le parti sociali – commentano da Sinistra Italiana Savona – Riteniamo che sia indispensabile porre al centro dell’attenzione la tutela delle condizioni dei lavoratori e il miglioramento delle stesse e per ottenere questo risultato si deve iniziare a ristabilire una interlocuzione continua e rispettosa delle organizzazioni sindacali. Occorre sottolineare che le modalità con la quale l’azienda ha presentato il nuovo piano non andavano nella direzione di quanto indicato dai soci e per questo motivo il sindaco di Savona ha richiamato TPL al rispetto di quanto stabilito in sede di approvazione del piano”.

