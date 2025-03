Albenga/Borghetto. Incidente questo pomeriggio intorno alle ore 17 sulla A10, nel tratto compreso tra Albenga e Borghetto Santo Spirito (al km 78+000).

Dalle prime informazioni sarebbe coinvolto solo una moto con a bordo due passeggeri. Entrambi sono stati trasportati al Santa Corona, uno in codice giallo e, l’altro, in codice rosso per probabile trauma toracico.

» leggi tutto su www.ivg.it