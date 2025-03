Amiu, inaugurato il nuovo centro di raccolta di Ronco Scrivia in località Isolabuona

Ronco Scrivia. Sarà operativo da oggi il centro di raccolta di Ronco Scrivia in località Isolabuona, che sostituirà il centro di via Bazzano, un passo importante per la gestione sostenibile dei rifiuti e l’impegno verso un ambiente più pulito e ordinato.

Il nuovo centro riservato alle utenze domestiche residenti in Valle Scrivia, consentirà di usufruire di un servizio più comodo in cui sarà possibile conferire rifiuti ingombranti, rifiuti metallici, sfalci, farmaci, rifiuti legnosi, lavatrici, lavastoviglie, piccoli rifiuti elettrici ed elettronici, batterie auto, pile, televisioni, frigoriferi, vernici, oli e grassi vegetali, imballaggi materiali misti, carta e cartone, plastica, detriti, pneumatici fuori uso un percorso virtuoso che porta alle corrette filiere del riciclo.

