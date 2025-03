Andora, record del Comune nei tempi di pagamento dei fornitori: 13 giorni rispetto ai 33 della media nazionale

Andora. Solo 13 giorni per pagare le fatture ai fornitori. E’ la tempistica da record con cui la Ragioneria del Comune di Andora liquida gli importi per forniture, appalti e servizi. Il dato è significativo perché la media nazionale con cui la Pubblica Amministrazione paga, è di 33 giorni (per il 2023) e di 29 giorni per il primo semestre 2024.

Il dato è stato riferito dall’Assessore al Bilancio, Patrimonio e Servizi Finanziari, Monica Risso nel corso della presentazione in Consiglio Comunale della pratica che ha portato all’approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e del DUP che delinea gli obiettivi strategici dell’Amministrazione. “Quello di Andora è un bilancio sano. Paghiamo i fornitori velocemente e non aumentiamo le tasse ai cittadini”, evidenziano dal Comune.

