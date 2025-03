Aree ex Facchini a Rivarolo valutate 7,8 milioni, il Comune le acquisterà dalle Ferrovie

Genova. “Nei tempi previsti e annunciati abbiamo ottenuto la stima delle aree ex Facchini a Rivarolo, il cui valore è stato individuato per 7,8 milioni di euro con una variabile di stima, per difetto o eccesso, del 15%. Con questa definizione di stima di mercato, porteremo nella prossima giunta di giovedì la delibera necessaria al prossimo passaggio in commissione e consiglio per l’acquisto delle aree dalle Ferrovie”.

Lo annuncia il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi in merito alle aree ex Facchini a Rivarolo, in Val Polcevera.

