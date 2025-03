Assi di forza, a Cornigliano parcheggi cancellati e alberi tagliati: residenti pronti alla rivolta

Genova. Cittadini in rivolta a Cornigliano per i lavori della sottostazione elettrica di via Bertolotti, destinata ad alimentare i cavi aerei per i filobus degli assi di forza. Dallo scorso agosto il piazzale adiacente alla ferrovia tra vico Saponiera e vico alla Spiaggia è stato transennato per allestire il cantiere, cancellando decine di posti auto. Nelle scorse settimane, nonostante le rassicurazioni arrivate dal Municipio, due alberi sono stati tagliati e le ruspe hanno smantellato una parte del parcheggio per iniziare gli scavi delle fondamenta. E adesso i residenti minacciano di bloccare fisicamente lavori.

“Da luglio abbiamo sollevato questo problema – spiega Giampiero Morstabilini, presidente del comitato Cornigliano per la città -. L’assessore municipale ai Lavori pubblici Enrico Valli ci aveva detto che non avrebbero tagliato alberi, che quello era solo un punto per scaricare i materiali, poi che sarebbe stato tutto interrato e il piazzale sarebbe tornato come prima. Invece è emerso che stanno costruendo una grande cabina di trasformazione. I cittadini sono preoccupati, non solo per la perdita di parcheggi, ma anche per l’inquinamento elettromagnetico“.

