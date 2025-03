Avevano noleggiato un’auto a Roma senza mai restituirla, fermati in via Gramsci: quattro denunciati e un arresto

Genova. Avevano noleggiato un’auto a Roma senza però restituirla. In quattro sono stati denunciati dalla polizia di Stato per ricettazione in concorso e una donna è stata arrestata in quanto era destinataria di una misura cautelare.

Sabato pomeriggio le volanti dell’ Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono state incaricate dalla locale Centrale operativa telecomunicazioni della ricerca di un’auto noleggiata a Roma qualche giorno prima e non più riconsegnata. L’intestatario del contratto risultava irreperibile telefonicamente e l’amministratore dell’autonoleggio aveva appena sporto denuncia al commissariato di Frascati, poiché temeva che il veicolo venisse condotto illecitamente fuori dall’Italia, dichiarando, inoltre, che da rilevatore Gps la vettura risultava in movimento a Genova.

