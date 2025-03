Camogli: “Blanca”, iniziate le riprese della fiction televisiva

Questa mattina, a Camogli, sono iniziate le riprese di ‘Blanca”, fiction in onda su Rai1, giunta alla terza edizione. Protagonista principale Maria Chiara Giannetta. Regia di Nicola Abbatangelo. La troupe, formata da 200 persone, resterà nel borgo marinaro fino a venerdì girando in zona calata porto vicino alla storica mancina e sul lungomare dove fervono i lavori per usufruire della piazzetta Fantasie marine. Esorcizzato con strutture in legno e fiori quel che rimane della struttura del ristorante crollato il 3 novembre del 2023.

