Case popolari, dopo la Diga di Begato la Regione studia altri “ghetti” da demolire

Genova. Ci saranno altri interventi di “demolizione e riqualificazione” sull’esempio della Diga di Begato: zona “molto degradate” in cui “non serve più investire per rimetterle a posto, serve molto di più buttar giù tutto, creare del verde e fare le case da un’altra parte”. Ad anticipare uno dei punti al vaglio della Regione in materia di politiche abitative è il presidente Marco Bucci a margine dell’inaugurazione dei locali recuperati da Arte Genova in via Sertoli, a Molassana.

“L’abbattimento della Diga di Begato è stato un punto chiave, una milestone storica per definire un sistema sbagliato, quello di confinare in ghetti tutti quelli che hanno un certo tipo di necessità residenziale. Noi abbiamo creato un nuovo sistema che consente alle persone di essere mischiate: non possiamo e non vogliamo creare ghetti”. Un modello da replicare altrove? “Ci sarà anche questo, ma è presto per anticiparlo. Non posso dirlo adesso perché non voglio spaventare nessuno, dopo potrebbero succedere cose non simpatiche. Però sì, stiamo studiando”.

