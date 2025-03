Chichizola ancora in porta, contro il Pisa saranno 150 con la maglia dello Spezia

“Di sicuro nel calcio non c’è nulla”, aveva detto Luca D’Angelo solo qualche giorno fa, prima della partita contro il Sudtirol, parlando del titolare della porta dello Spezia. Leandro Chichizola è diventato il numero 1 delle Aquile dal momento del suo arrivo nel mercato di gennaio e da lì non ha più lasciato il posto da titolare, che anche contro il Pisa sarà suo. Il portiere argentino è preferito a Stefano Gori, che bene aveva fatto in sostituzione di Fallou Sarr, per motivi tattici dal tecnico D’Angelo, che punta sull’argentino per le sue capacità tecniche e la grande precisione nei lanci lunghi, che ad esempio contro il Cittadella hanno scaturito lo 0-2.

Chichizola si prepara a difendere ancora la porta dello Spezia e contro il Pisa raggiungerà il traguardo delle 150 presenze con la maglia bianca. Dopo le 141 presenze di fila tra il 2014 e il 2017, il portiere ha ripreso da dove aveva lasciato prima del suo addio, continuando la striscia di partite in campo con la maglia del club di via Melara e difendendo il posto del secondo giocatore più presente tra gli attuali calciatori dello Spezia in rosa, dietro solo Luca Vignali.

