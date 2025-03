Comunali Genova, Paita: “Da Salis forte attenzione al centro, senza di noi non si vince”

Genova. “Silvia Salis? Un’ottima candidata, una donna giovane, dinamica, una donna preparata e soprattutto una donna che ha deciso che questa coalizione di centrosinistra debba avere una forte attenzione al centro. Il centro è quello che rappresenta Italia Viva, per cui noi faremo una battaglia perché in questa città ci siano cose positive nei prossimi anni e perché questa persona, così capace e in grado di guidarla, diventi sindaco”. Così Raffaella Paita, ex assessora della giunta Burlando e coordinatrice nazionale del partito fondato da Matteo Renzi, oggi a margine della presentazione del libro Mezzo secolo di diritto del lavoro di Pietro Ichino, ex sindacalista e parlamentare del Pci e poi del Pd.

“Mi ha colpito che abbia fatto un appello al fatto che a Genova si possa vivere tutti un po’ meglio – prosegue Paita -. Non soltanto per quelli che già stanno bene, che magari stanno nei quartieri migliori, ma che ci possa essere più attenzione alla sicurezza, alla cura della città, alla manutenzione, che sono i grandi problemi che questa bellissima città. Ma anche che Genova sappia conquistare un nuovo ruolo nel mondo: Genova ha una propensione naturale al dialogo e e questo deve essere la cifra che anche nei prossimi anni la deve caratterizzare. Basta ambizioni basse, di bassissimo profilo, ci vuole un po’ di orgoglio, un po’ di coraggio e io sono convinta che con Silvia questo coraggio possa aprirsi ed essere determinante per le prossime sfide”.

» leggi tutto su www.genova24.it