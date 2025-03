Finanziamenti solo alle parrocchie per “corsi di affettività”, il caso sbarca in consiglio regionale

Genova. Sbarca domani in consiglio regionale il caso dei contributi che la Regione Liguria prevede di concedere esclusivamente alle parrocchie per progetti di “educazione all’affettività e alla relazione”. A sollevare polemiche erano state a fine gennaio le associazioni della galassia arcobaleno parlando di “scelta arbitraria e faziosa che non tiene conto del ricco tessuto socio-culturale della Regione, dove sono molte le realtà che lavorano quotidianamente sull’educazione sessuo-affettiva”. Ora la giunta Bucci dovrà rispondere nell’aula di via Fieschi, dove sono in programma tre interpellanze presentate da Simone D’Angelo (Pd), Selena Candia (Avs), Stefano Giordano (M5s) e un’interrogazione a risposta immediata di Carola Baruzzo (Pd).

Si tratta di attività incluse nel Progetto Giovani 2023 approvato lo scorso aprile con una delibera di giunta. Il finanziamento ammonta a oltre 220mila euro. Nella programmazione degli interventi, però, la Regione ha scelto di ammettere solo progetti proposti dalla Diocesi nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto con la Regione ecclesiastica ligure. Il bando, gestito da Aliseo, l’ente regionale per le politiche giovanili, è scaduto il 31 gennaio e prescriveva l’obbligo di coinvolgere almeno 4 diocesi e 15 parrocchie della Liguria. Nella commissione istituita per decidere come assegnare i fondi anche rappresentanti della Cei della Liguria.

