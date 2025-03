Focus sui sigilli Art Nouveau, laboratorio didattico al Museo del Sigillo

“Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche” è il ricco calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dall’Amministrazione a cura dei Musei Civici e del Sistema Bibliotecario Urbano. Sabato 8 marzo alle 16 al Museo del Sigillo è previsto un laboratorio didattico “La donna liberty”. Un focus sui sigilli Art Nouveau offrirà lo spunto per contestualizzare l’immagine della donna negli anni della Belle Époque, motivo dominante nell’iconografia Liberty e denominatore comune in tutte le arti.

La visita guidata è in occasione della Giornata Internazionale della donna con ingresso omaggio per tutte le donne. Il laboratorio è rivolto a bambini dai 5 agli 11 anni e ha una durata di un’ora e trenta – due ore. Il costo dei laboratori è di 5 euro a partecipante e la prenotazione è sempre obbligatoria.

