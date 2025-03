Genova. Sabato scorso un gatto è stato trovato gravemente ustionato a Genova Begato in via Checov dai volontari della Croce gialla servizi animali, che l’hanno soccorso in condizioni disperate, salvandolo.

Dopo l’indignazione social, però, scatta anche l’azione legale. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane-Animal Protection ha infatti comunicato di “aver sporto una denuncia alle autorità competenti per risalire all’identità del responsabile dell’ennesima crudeltà contro un povero animale”.

» leggi tutto su www.genova24.it