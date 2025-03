Il completamento della piscina di Santa Caterina aumenta di altri 125mila euro

La Giunta Ponzanelli ha approvato la perizia di variante in corso d’opera per il completamento dell’impianto natatorio in località Santa Caterina; progetto avviato nel 2019 che ha subito alcune modifiche per risolvere problematiche tecniche emerse durante i lavori. L’intervento iniziale dell’opera, aggiudicato per 1.731.023 euro, aveva già subito un incremento nel 2021, portando il totale a circa 1.975.000 euro. Con la nuova variante, il contratto subisce un ulteriore aumento di 125.000 euro.

Questo perché durante l’esecuzione dei lavori “si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel progetto originario volte al superamento di alcune problematiche impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto stesso, utilizzando le migliori tecnologie al momento disponibili”. La perizia di variante è stata quindi presentata dal direttore lavori ed è stata approvata per portare a termine quanto prima il tormentato iter dell’opera la cui prima pietra era stata posata a maggio 2010 con l’allora sindaco Caleo mentre il progetto risale addirittura al 2002.

