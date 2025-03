Il Finale sbanca Ventimiglia e si rilancia, Scalia: “Crediamo alla salvezza, diretta o tramite i playout”

Finale Ligure. Tre punti ossigeno per il Finale nella trasferta ostica di Ventimiglia. Sopra 2-0, i giallorossoblù si vedono aggiuntati nella ripresa ma trovano il coraggio per contrattaccare e tornare in vantaggio con il gol decisivo di Filippo Bertozzi. I finalesi si trovano ora a 20 punti in zona playout ma con l’uscita più vicina, a quota 4. Insomma, una vittoria che serviva come il pane alla squadra allenata da Lorenzo Scalia.

“Abbiamo approcciato bene e a differenza di settimana scorsa, dove abbiamo fatto una partita un po’ molla, l’atteggiamento è stato quello giusto: di una squadra che si deve salvare e combattere – ha dichiarato -. Nel primo tempo siamo andati in vantaggio meritatamente e siamo stati bravi a fare il 2-0. Da lì in poi siamo caduti nella loro trappola e per dieci minuti abbiamo un po’ sofferto prendendo due gol regalati. Siamo stati bravi a crederci dopo perché dopo che hanno fatto il 2-2, con qualche cambio, abbiamo un po’ ripreso a giocare e abbiamo trovato il gol della vittoria alla fine secondo me meritato. Abbiamo anche tanti infortunati: Giguet, Ballone, Dagnino, Genta e Tacu”.

